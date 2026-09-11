De ECB verhoogde vandaag de depositorente naar 2,50%, precies zoals verwacht. Maar het echte nieuws zat in de bijgestelde inflatiecijfers: de centrale bank verwacht de inflatie nu pas richting het einde van 2027 op koers te zien naar haar 2%-doelstelling, later dan ze in juni nog dacht. Dat verandert het perspectief voor iedereen die volgend jaar een hypotheek moet afsluiten of verlengen.

Inflatie opgeschroefd voor 2027 én 2028

De inflatieverwachting voor 2027 is opgeschroefd van 2,3% naar 2,5% en voor 2028 van 2,0% naar 2,1%. De kerninflatie (zonder energie en voedsel) werd voor 2027 verhoogd van 2,5% naar 2,6% en voor 2028 van 2,2% naar 2,3%. Dat die revisies doorlopen tot in de kerninflatie is veelzeggend, aldus een analyse van ActionForex: het betekent dat de ECB hardnekkiger onderliggende prijsdruk verwacht dan ze in juni deed.

The conflict in the Middle East continues to generate inflation pressures, and inflation is set to remain well above target for an extended period. - ECB-verklaring, 10 september 2026 (origineel in het Engels)

De inflatieverwachting voor 2027 is opgeschroefd van 2,3% naar 2,5%. Dat is geen afrondingsverschil.

Deutsche Bank en JP Morgan: dit was niet de laatste

Vóór het besluit van vandaag gingen de meeste economen ervan uit dat de verhoging naar 2,50% de laatste zou zijn, zo bleek uit een peiling van Reuters. Zoals we eerder schreven, ging ook onze eigen analyse van die verwachting uit. Die consensus brokkelt nu af. Deutsche Bank verhoogde afgelopen vrijdag de prognose voor de eindrente van 2,50% naar 2,75% en verwacht in december een nieuwe stap van 25 basispunten. JP Morgan schoof dezelfde kant op en verwacht de rente tot eind 2027 op dat hogere niveau te houden, met de eerste verlaging pas in 2028.

Markten gaan nóg verder

De marktverwachting loopt nóg verder vooruit: de implied terminal rate (de rente waar de markt denkt dat de ECB uiteindelijk stopt) staat inmiddels op 3,00% tot 3,10%. Deutsche Bank noemt dat overdreven: zonder bewijs dat hogere energiekosten overslaan naar lonen en diensteninflatie is een rente boven 3% moeilijk te rechtvaardigen, aldus de bank.

Wat dit voor jouw hypotheek betekent

De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast staat nu op 4,3%, volgens de Consumentenbond. Die rente beweegt niet rechtstreeks mee met de depositorente, maar met de kapitaalmarktrente. En die is al flink gestegen: de rente op Nederlandse tienjaars staatsobligaties liep in een jaar op van circa 2,8% naar 3,2%, met een piek van 3,3%, aldus ABN AMRO. Hoe de Duitse obligatierente, die op het hoogste niveau sinds 2009 staat, de Nederlandse hypotheekrente meesleurt, schreven we eerder uit. Van Bruggen Adviesgroep verwacht dat de hypotheekrente deze week verder stijgt, omdat de kapitaalmarktrente sneller steeg dan de gemiddelde hypotheekrente.

Stijgt de depositorente naar 2,75% of hoger, dan trekt dat de hele rentecurve verder omhoog. Voor wie volgend jaar een hypotheek moet afsluiten of verlengen, wordt het waarschijnlijk niet goedkoper.

Drie profielen, drie risico's

De pijn verschilt per situatie. Wie een aflossingsvrije hypotheek heeft boven de 30%-grens, betaalt bovenop de stijgende marktrente een extra opslag en wordt dubbel geraakt; wat dat concreet kost, rekenden we gisteren voor. Starters met NHG pakken nu de laagste rentes rond 3,47% (Hypotrust). Bij een verdere stijging van een half procentpunt scheelt dat op een hypotheek van €300.000 al gauw zo'n €85 per maand. Doorstromers die hun rentevaste periode moeten verlengen na een contract op 2% of lager, staan voor de grootste sprong in maandlasten.

Lagarde zei vandaag dat de inflatie richting het einde van 2027 terug moet zijn op de doelstelling. Tot die tijd is de boodschap voor huizenkopers helder: reken met een wereld waarin 4% de bodem is, niet het plafond.