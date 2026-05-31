Centraal Joods Overleg dreigt met gang naar rechter om Kanye West

door anp
zondag, 31 mei 2026 om 17:35
AMSTERDAM (ANP) - Het Centraal Joods Overleg (CJO) dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet geen inreisverbod instelt voor de artiest Kanye West, meldt de organisatie zondag in een verklaring. Het verzoek om Kanye West, bekend als Ye, de toegang tot Nederland te ontzeggen is vrijdag door het CJO neergelegd bij minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie).
Als een inreisverbod maandag om 15.00 uur nog niet is ingesteld, dan stapt het CJO naar eigen zeggen naar de rechter.
Ye deed eerder antisemitische uitspraken, waardoor onder meer de Tweede Kamer hem de toegang tot Nederland wilde ontzeggen. Maar minister Van den Brink ziet in de wet geen aanknopingspunten om hem te weren, zo liet hij vrijdagochtend weten.
Optredens Arnhem
Volgens het CJO gedraagt Ye "zich al jaren stelselmatig antisemitisch, en dat is gedocumenteerd".
Arnhem heeft Ye een evenementenvergunning verleend voor twee optredens in het stadion GelreDome op zaterdag 6 juni en maandag 8 juni.
