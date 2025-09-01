Chandra, Fionnuala en Wubbo onder nieuwe stormnamen dit seizoen

DE BILT (ANP) - Chandra en Wubbo zijn een paar van de Nederlandse bijdragen op de lijst met stormnamen van aankomend seizoen. Het KNMI heeft maandag de lijst met namen gepubliceerd, bedoeld voor stormen die gevolgen hebben voor de samenleving. Het weerinstituut benoemt de stormen samen met het Britse Met Office en de Ierse Met Éireann.

Op de open dag in oktober vorig jaar vroeg het KNMI bezoekers om suggesties te doen voor de namen van stormen. Chandra was zo'n suggestie, de bezoeker vond het passend omdat dit de naam is van de hindoeïstische god van de maan. Het KNMI sloot zich aan bij dit idee en zette het op de lijst. Dat geldt ook voor de naam Janna. Een bezoeker diende de naam in als herinnering aan haar oma die 96 jaar werd en "veel stormen heeft moeten doorstaan".

Andere Nederlandse bijdragen op de lijst zijn Eddie, Hannah, Lilith, Nico en Wubbo. Die laatste is een eerbetoon aan Wubbo Ockels, "de eerste Nederlander die een vlucht door de ruimte maakte". De weerinstituten geven de stormen namen zodat mensen zich bewuster zijn van gevaarlijk weer. Ze hopen meer mensen te bereiken met weerwaarschuwingen door de herkenbaarheid van namen. Ook zegt het KNMI dat de storm via media en sociale media beter te volgen is door zo'n naam.

Amy

De Britten en Ieren zetten allebei ook zeven namen op de lijst met stormnamen. In Ierland konden mensen online namen insturen. Uit die raadpleging kwamen onder andere Fionnuala, Gerard en Tadhg. De suggestie Gerard werd ingediend door 35 mensen die iemand een hart onder de riem wilden steken omdat hij kanker heeft.

De eerste storm dit seizoen zal Amy heten. Deze naam is gekozen door de Britten.