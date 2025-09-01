Chipbedrijven verder omlaag op Damrak, Wall Street gesloten

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse chipbedrijven gingen maandag verder omlaag op de Amsterdamse beurs. De Zuid-Koreaanse chipfabrikanten Samsung en SK Hynix stonden onder druk in Seoul. De Amerikaanse regering heeft de vergunningen ingetrokken die Samsung en SK Hynix toestonden Amerikaanse halfgeleiderapparatuur te verkrijgen voor hun chipfabrieken in China.

De twee chipmakers hadden tot nu toe vrijstellingen van de Amerikaanse exportbeperkingen voor chipgerelateerde producten naar China. De maatregel treedt naar verwachting over 120 dagen in werking.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 896,73 punten. De hoofdindex sloot vrijdag op de laatste handelsdag van augustus weer onder de 900 punten. ASMI, Besi en ASML begonnen de maand september met minnen tot 0,9 procent. Vrijdag zakten de chipbedrijven al tot bijna 4 procent. Wall Street is maandag gesloten voor Labor Day.