Bedrijf achter Milka-repen aangeklaagd in Duitsland om misleiding

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse consumentenwaakhond heeft het grote Amerikaanse levensmiddelenconcern Mondelēz, bekend van merken als Milka, Toblerone, Oreo en Côte d'Or, in Duitsland aangeklaagd vanwege misleiding. Het concern heeft Milka-repen iets kleiner gemaakt, maar de prijs bleef gelijk. Dat was voor kopers niet duidelijk genoeg gemaakt.

De toezichthouder stelt dat de krimp van 100 naar 90 gram nauwelijks zichtbaar is. De chocoladereep zelf is een millimeter dunner, maar de verpakking ziet er nog hetzelfde uit. Het nieuwe gewicht staat wel op de verpakking, maar de letters zijn volgens de waakhond klein en worden verborgen door de schappen in de supermarkt.

Dit komt neer op misleiding van consumenten, zegt voedselexpert Armin Valet van de toezichthouder. "Veel consumenten kopen al jaren Milka in dezelfde verpakking en gaan ervan uit dat de hoeveelheid niet is veranderd." De organisatie wil duidelijkere etiketten, zoals een opvallende waarschuwing voor zeker een halfjaar lang als de inhoud van verpakkingen krimpt.