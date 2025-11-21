Chantage: Oekraïne moet vredesplan tekenen of verliest steun VS

De Verenigde Staten zetten Oekraïne onder druk om uiterlijk volgende week donderdag een raamwerk van de vredesdeal te ondertekenen. Anders zouden de VS stoppen met het leveren van wapens en inlichtingen, meldden bronnen aan persbureau Reuters.

Washington heeft Oekraïne een 28-puntenplan gepresenteerd, waarmee een einde moet komen aan de oorlog met Rusland. Het plan dwingt Oekraïne tot grote concessies, zoals het afstaan van extra grondgebied, het inperken van het leger en de garantie dat Oekraïne niet toetreedt tot de NAVO.

Volgens Zelensky zet Oekraïne zich ervoor in dat de nationale belangen worden meegenomen in het voorstel.

The Washington Times schrijft dat het document in eerste instantie door de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump moet worden ondertekend voordat het aan de Russen wordt gepresenteerd. Rusland gaf eerder aan nog geen officieel plan te hebben ontvangen, maar open te staan voor onderhandelingen.