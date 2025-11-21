ECONOMIE
Nederland roept in Belém op tot einde fossiele brandstoffen

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 14:31
anp211125172 1
BELÉM (ANP) - Enkele tientallen landen roepen op de klimaattop in het Braziliaanse Belém vrijdagochtend (lokale tijd) op tot concrete afspraken over hoe de wereld een einde gaat maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gaat om onder meer Nederland, België, Australië, Chili, Mexico, Jamaica en Denemarken.
"Deze top kan niet eindigen zonder een duidelijke, eerlijke en rechtvaardige 'routekaart' voor de afbouw van fossiele brandstoffen", zei milieuminister María Susana Muhamad González van Colombia op een persconferentie die het land samen met Nederland had georganiseerd. Dit was nadat de Braziliaanse voorzitter een concept van de slotverklaring had gedeeld. Hierin staat niets over het afbouwen van fossiele brandstoffen.
Het is een "simpele en wetenschappelijke waarheid" dat de wereld moet stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, benadrukte de Colombiaanse minister. Ze noemde de namen op van landen die het voorstel steunen. De zaal gevuld met delegatieleden en activisten barstte los in luid applaus.
