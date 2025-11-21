Nederland roept in Belém op tot einde fossiele brandstoffen

BELÉM (ANP) - Enkele tientallen landen roepen op de klimaattop in het Braziliaanse Belém vrijdagochtend (lokale tijd) op tot concrete afspraken over hoe de wereld een einde gaat maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Het gaat om onder meer Colombia, Nederland, België, Australië, Chili, Mexico, Jamaica en Denemarken.

"Deze top kan niet eindigen zonder een duidelijke, eerlijke en rechtvaardige 'routekaart' voor de afbouw van fossiele brandstoffen", zei milieuminister María Susana Muhamad González van Colombia op een persconferentie die het land samen met Nederland had georganiseerd. Dit was nadat de Braziliaanse voorzitter een concept van de slotverklaring had gedeeld. Hierin staat niets over het afbouwen van fossiele brandstoffen.

Het is een "simpele en wetenschappelijke waarheid" dat de wereld moet stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, benadrukte de Colombiaanse minister. Ze noemde de namen op van landen die het voorstel steunen. De zaal gevuld met delegatieleden en activisten barstte los in luid applaus.

Bijeenkomst

Samen met Nederland kondigde Muhamad aan in april een bijeenkomst te houden die moet gaan over hoe de landen fossiele brandstoffen gaan uitfaseren.

Demissionair klimaatminister Sophie Hermans zei daarna dat er nu momentum is om een einde te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. "Daarom is het ook belangrijk dat we in april samenkomen in Colombia. Zo kunnen we kennis uitwisselen over hoe we gaan stoppen met fossiel."

Slotverklaring

Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) was niet bij de persconferentie met veel andere klimaatministers. Wel liet hij na de publicatie van het concept van de slotverklaring weten dat hij vindt dat de tekst ruim tekortschiet. Hij zei teleurgesteld te zijn, omdat er meer nodig is om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Greenpeace vindt de conceptversie vaag en vrijblijvend. "Het had net zo goed een lege pagina kunnen zijn", zegt Maarten de Zeeuw van Greenpeace Nederland. Milieudefensie zegt dat de persconferentie van Colombia en Nederland in elk geval hoopgevend was. "Hoopgevend dat zoveel landen van olie, gas en kolen af willen, en dat Nederland een voortrekkersrol pakt."