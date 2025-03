Visser soepel naar halve finales 60 meter horden op EK indoor

APELDOORN (ANP) - Nadine Visser heeft zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de 60 meter horden op de EK indooratletiek in Apeldoorn. De 30-jarige medaillekandidate snelde op de kunststofbaan in Omnisport naar de winst in haar serie in een tijd van 7,89 seconden. De Finse Lotta Harala kwam als tweede over de streep in 8,00.

De halve finales en de finale zijn vrijdag.

Visser is tweevoudig Europees kampioene op de 60 meter horden. Ze won in 2019 en 2021 goud. Twee jaar geleden was het zilver in Istanbul. Ze liet zich in de finale verrassen door de Finse Reetta Hurske.

Visser won twee weken geleden voor de achtste keer de Nederlandse titel. Ze was toen ontevreden over haar winnende tijd van 7,90. Ze liet eerder doorschemeren dat ze de vorm heeft om haar Nederlands record van 7,77 te verbeteren.