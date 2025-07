China en Rusland bespreken banden met VS en oorlog in Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - De ministers van Buitenlandse Zaken van Rusland en China hebben met elkaar gesproken over de relaties van beide landen met de Verenigde Staten. Ook spraken de twee landen over het vooruitzicht op vrede in Oekraïne, zei het Russische ministerie in een verklaring.

De Russische minister Sergej Lavrov had tijdens een bezoek aan Beijing een ontmoeting met zijn ambtgenoot Wang Yi. In de verklaring benadrukt Moskou het belang van een nauwe samenwerking tussen de twee landen.

China en Rusland verklaarden in februari 2022 een "partnerschap zonder grenzen" te zijn aangegaan, niet lang voordat Moskou tienduizenden troepen Oekraïne instuurde.

Vijanden

De Verenigde Staten zien China en Rusland juist als vijanden. China is in de ogen van Washington een economische bedreiging, en de VS steunen Oekraïne in de oorlog tegen Rusland.

Die steun lijkt onder het presidentschap van Donald Trump minder vanzelfsprekend te zijn geworden, maar in de afgelopen week zei hij niet tevreden te zijn met de houding van zijn Russische collega Vladimir Poetin. Trump heeft aangekondigd maandag met een "belangrijke verklaring" over Rusland te komen. Oekraïne hoopt dat er nieuwe sancties tegen Moskou worden afgekondigd en dat de VS opnieuw wapens zullen leveren aan Kyiv.