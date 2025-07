Duitse president steunt herinvoering dienstplicht

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse president Frank-Walter Steinmeier heeft zich uitgesproken voor de invoering van een nieuwe vorm van dienstplicht om de strijdkrachten van het land te versterken. In een interview met de zender ZDF wees hij op de veranderende veiligheidssituatie in Europa, de Russische oorlog in Oekraïne en de houding van de Amerikaanse regering tegenover de NAVO.

Duitsland schafte de dienstplicht in 2011 af, maar deze is nog steeds verankerd in de Duitse grondwet en kan met een gewone meerderheid in het parlement opnieuw worden ingevoerd. Een dienstplicht die ook voor vrouwen geldt, zou echter een wijziging van de grondwet vereisen.

Steinmeier zei dat minister van Defensie Boris Pistorius terecht probeert om toetreding tot de Duitse strijdkrachten, de Bundeswehr, aantrekkelijker te maken. "Maar niemand weet of dat voldoende zal zijn", zei hij. "Daarom hebben we nu een debat over de dienstplicht nodig, ook al kunnen we die niet van de ene op de andere dag invoeren."