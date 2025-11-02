Kok verovert voor het eerst Nederlandse titel op 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok is voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioen op de 1000 meter geworden. De wereldkampioen op de 500 meter was bij de NK afstanden in Heerenveen met 1.13,59 sneller dan teamgenote Marrit Fledderus en titelverdedigster Jutta Leerdam.

Leerdam was met 1.14,20 sneller dan Isabel Grevelt die eerder 1.14,31 had gereden. Antoinette Rijpma-de Jong en Angel Daleman kwamen niet aan de tijd van Leerdam met respectievelijk 1.14,80 en 1.14,86. Kok was daarna duidelijk sneller en ook Fledderus dook met 1.14,09 nog net onder de tijd van Leerdam.

De beste vijf schaatssters hebben zich gekwalificeerd voor de wereldbeker op de 1000 meter. Naast de top 3 zijn dat Rijpma-de Jong en Grevelt. Daleman eindigde als zesde, teamgenote Suzanne Schulting als elfde. De eerste wedstrijden zijn van 14 tot en met 16 november in Salt Lake City in de VS. Daarna volgen wereldbekers in Calgary, Heerenveen en Hamar.