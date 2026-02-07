China maakt terdoodveroordeling Canadees ongedaan

OTTAWA (ANP) - Het Chinese hooggerechtshof heeft de terdoodveroordeling van de Canadees Robert Lloyd Schellenberg ongedaan gemaakt. Dat zei een woordvoerster van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens The New York Times, dat eerst over het nieuws berichtte, zal een nieuw proces volgen.

Schellenberg werd in 2014 gearresteerd op beschuldiging van drugshandel, voordat de betrekkingen tussen China en Canada verslechterden na de arrestatie van Huawei's financieel directeur Meng Wanzhou in Vancouver in 2018.

Die arrestatie maakte Beijing woedend, waarna de Canadees in een nieuw strafproces de doodstraf kreeg opgelegd. De Canadese regering hekelde destijds dat China gebruikmaakte van zogenaamde "gijzelaarsdiplomatie".

De rechtbank stelde tijdens het tweede proces dat Schellenberg een centrale rol had gespeeld in een plan om drugs naar Australië te smokkelen. Amnesty International bestempelde het strafproces destijds als "een flagrante schending van het internationaal recht". Schellenberg heeft altijd ontkend iets verkeerds te hebben gedaan.