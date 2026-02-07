ECONOMIE
Kamala Harris haalt uit naar Trump om racistische video Obama's

Samenleving
door anp
zaterdag, 07 februari 2026 om 1:51
WASHINGTON (ANP) - Voormalig Amerikaans vicepresident Kamala Harris heeft fel uitgehaald naar wat zij een "doofpotaffaire" noemde in het Witte Huis, nadat president Donald Trump een racistische video over Barack en Michelle Obama had gedeeld en later weer had verwijderd.
Trump deelde een bericht op sociale media met een video waarin de Obama's als apen werden afgebeeld. Het Witte Huis verwierp aanvankelijk de "nepverontwaardiging" over de video die donderdagavond laat op Trumps Truth Social-account was gedeeld, maar gaf later de schuld aan een fout van een medewerker.
Harris wees die uitleg van de hand. "Niemand gelooft in deze doofpotaffaire van het Witte Huis, vooral niet omdat ze het bericht aanvankelijk verdedigden. We weten allemaal heel goed wie Donald Trump is en waar hij voor staat", zei Harris, die de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 van Trump verloor.
