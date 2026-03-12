China neemt wet voor 'etnische eenheid' aan, activisten bezorgd

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - Het Chinese Nationaal Volkscongres heeft een wet goedgekeurd die de "etnische eenheid" in het land moet versterken. De Chinese regering wil zo de "samenhang versterken". Deskundigen en activisten maken zich zorgen dat de wet slecht kan uitpakken voor minderheden in het land, zoals de Oeigoeren of de inwoners van Taiwan en Tibet.

In de wet wordt onder meer het Mandarijn aangemerkt als "nationale gedeelde taal". Dat betekent dat in die taal lesgegeven moet worden. "Gewelddadige terroristische activiteiten, etnisch-separatistische activiteiten of religieus-extremistische activiteiten" zijn strafbaar gesteld.

Critici zeggen dat de wet gebruikt kan worden om de rechten van inwoners van China in te perken. Het land heeft 55 etnische minderheden officieel erkend. Zij spreken honderden verschillende talen.

Taiwan wordt in de wet niet direct genoemd. Functionarissen in Taipei zeggen dat de wet wel gebruikt kan worden tegen separatisten.