Verstappen 'op perfecte leeftijd' voor langeafstandsraces

SHANGHAI (ANP/DPA/AFP) - Max Verstappen acht zichzelf nu op de "perfecte leeftijd" om naast de Formule 1 ook langeafstandsraces te gaan doen. De viervoudig wereldkampioen in de koningsklasse kondigde deze week aan dat hij in mei meedoet aan de 24-uursrace op de Nürburgring. Daar hoopt hij de komende jaren Spa en Le Mans aan toe te voegen, zei de 28-jarige Verstappen in aanloop naar de Grote Prijs van China.

"Ik hoef me niet te beperken tot de Formule 1, al zal ik die ook nog niet achter me laten. Maar bij langeafstandsraces gaat het er minder politiek aan toe, ik kan er meer mezelf zijn. Ik zie het als een positieve afleiding en dat wil ik niet pas doen als ik 40 ben", zei de Limburger van Red Bull in Shanghai.

Verstappen bleef kritisch op de nieuwe Formule 1-regels en de nieuwe motor, die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. "Ik vind het op dit moment niet leuk om deze auto te rijden. Ik heb de simulator ook ingeruild voor de Nintendo Switch. Ik kan beter oefenen met Mario Kart", grapte de Nederlander.