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China protesteert tegen Nederlandse waarschuwingen over hackers

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Nederland besmeurt het imago van China door te stellen dat Chinese hackers hun cyberaanvallen tegen Nederland zullen verhevigen. Dat schrijft de Chinese ambassade in Den Haag in een bericht op haar website.
De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) verwachten dat de komende jaren fors meer Chinese cyberaanvallen zullen worden uitgevoerd. Ze gaven woensdag een cyberadvies om organisaties daarvoor te behoeden.
Volgens de veiligheidsdiensten richten Chinese hackers zich vaker op zogenoemde edge devices, apparaten die tussen een bedrijfsnetwerk en het internet zitten.
De Chinese ambassade stelt dat de informatie vol staat met onwaarheden en beschuldigingen die nergens op zijn gebaseerd. China is juist zelf een van de belangrijkste slachtoffers van cyberaanvallen en cyberveiligheid is een uitdaging waar alle landen voor staan, aldus de verklaring. Het land dringt aan op internationale samenwerking met wederzijds respect om die dreiging het hoofd te bieden.
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