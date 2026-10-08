Op je energiejaarrekening staat een getal waar bijna niemand naar kijkt: hoe zwaar je stroomaansluiting is. Staat daar meer dan 3x25 ampère en verbruik je niet uitzonderlijk veel stroom? Dan betaal je mogelijk elk jaar minstens €1.400 te veel, alleen voor de kabel naar je meterkast.

Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM), waarover onder meer TPO berichtte. De toezichthouder legde van bijna 10 miljoen kleine aansluitingen de capaciteit naast het standaardjaarverbruik. Bij ruim 300.000 huishoudens en kleine bedrijven is de aansluiting waarschijnlijk zwaarder dan nodig.

Wie te veel betaalt

De grootste groep telt 266.000 adressen. Zij hebben een aansluiting boven 3x25 ampère, maar verbruiken minder dan 15.000 kWh stroom per jaar. Bij zo'n 28.000 huishoudens blijft het verbruik zelfs onder de 5.000 kWh.

Ter vergelijking: een gemiddeld gezin van vier in een rijtjeshuis gebruikt volgens De Dagelijkse Standaard ongeveer 3.500 kWh per jaar. Voor de meeste huishoudens is 3x25 ampère volgens de ACM ruim voldoende.

Daarnaast telt de ACM zo'n 47.000 aansluitingen die zwaarder zijn dan 3x35 ampère, bij een verbruik tussen 15.000 en 25.000 kWh. Die groep kan bijna €1.000 per jaar besparen door terug te gaan naar 3x35 ampère.

Het prijsverschil is fors

Een standaardaansluiting tot 3x25 ampère kost in 2026 gemiddeld €360 per jaar. Voor 3x35 ampère betaal je gemiddeld €1.800. De zwaarste kleine aansluiting, 3x80 ampère, kost gemiddeld €4.500 per jaar.

Laat je de aansluiting verkleinen, dan betaal je eenmalig ongeveer €300. Wie van 3x35 naar 3x25 ampère gaat, scheelt met die gemiddelden zo'n €1.440 per jaar, ongeveer €120 per maand. De ingreep heb je er dan in nog geen drie maanden uit.

Eenmalig €300 betalen, daarna elk jaar ruim €1.400 minder kwijt zijn.

Zo check je het in drie stappen

Pak je jaarrekening erbij. Daarop staat welke aansluiting je hebt (bijvoorbeeld 3x25 of 3x35 ampère) en hoeveel stroom je per jaar gebruikt. Vergelijk met de grens. Heb je 3x25 ampère of minder? Dan heb je al een standaardaansluiting en geldt het advies niet voor jou. Zit je erboven en verbruik je minder dan 15.000 kWh, dan hoor je bij de groep die volgens de ACM minstens €1.400 kan besparen. Tussen 15.000 en 25.000 kWh met meer dan 3x35 ampère? Dan scheelt een stap terug naar 3x35 bijna €1.000. Vraag het aan bij je netbeheerder. Een wijziging van je aansluiting regel je via het portaal mijnaansluiting.nl, dat alle netbeheerders gebruiken. Houd je EAN-code bij de hand: die staat op je energiefactuur.

Een zware aansluiting is zelden nodig

Volgens de ACM heb je een zware aansluiting alleen nodig als je tegelijk meerdere zware apparaten gebruikt, zoals een sauna, een zwembad of een verwarmde vijver. Vaak kun je pieken voorkomen door slimmer te plannen wanneer je wat aanzet.

Ook gewone elektrische apparaten vragen minder dan veel mensen denken. Netbeheerder Enexis noemt de standaardaansluiting van 3x25 ampère geschikt voor elektrisch koken, een laadpaal en een warmtepomp.

Plannen voor een warmtepomp? Reken eerst vooruit

Toch is verkleinen niet voor iedereen verstandig. Wie later toch weer een zwaardere aansluiting wil, komt door het overvolle stroomnet vaak op een wachtlijst, waarschuwt de ACM volgens TPO. Voor het verkleinen zelf bestaat zo'n wachtrij niet, meldt Bright

Die afweging wordt voor veel huiseigenaren concreter. Het kabinet maakte op 7 oktober bekend dat een slimme hybride warmtepomp vanaf 2029 de standaard moet worden als je cv-ketel aan vervanging toe is, meldt de Rijksoverheid . Wat dat voor je rekening betekent, lees je in Cv-ketel of warmtepomp? Zo pakt de energierekening van 2027 voor jou uit en in Twijfel je over een warmtepomp? Wachten tot 2027 kan je ruim €1.100 subsidie kosten.

Een warmtepomp vraagt gemiddeld 3 tot 5 kW extra vermogen, schrijft Netcongestiekaart Nederland . Een thuislaadpaal van 11 kW kan met een slim laadsysteem vaak op een bestaande 3x25 ampère. Laat bij twijfel een erkend installateur uitrekenen hoeveel vermogen je straks maximaal tegelijk nodig hebt. P1 Meter raadt aan om het hoogste verbruik per fase in een koude winterweek te bekijken, omdat een warmtepomp juist bij vorst het meeste vraagt.

Verkleinen gaat zonder wachtrij, weer verzwaren vaak niet.

Het volle net merkt er weinig van

Help je het overvolle stroomnet ermee? Nauwelijks. De ACM verwacht niet dat er veel ruimte vrijkomt als huishoudens hun aansluiting verkleinen. Netbeheerders rekenen namelijk met verbruiksprofielen uit het verleden, niet met de zwaarte van de aansluiting. Je bespaart dus vooral voor je eigen portemonnee.

Wat je nu kunt doen