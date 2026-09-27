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China stuurt twee reuzenpanda's naar de Verenigde Staten

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 7:13
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BEIJING (ANP/AFP) - China heeft zondag twee reuzenpanda's naar de Verenigde Staten gestuurd. Ping Ping en Fu Shuang vertrokken vanuit Chengdu naar Atlanta. Daar blijven ze de komende tien jaar in Zoo Atlanta. De vlucht duurt ongeveer vijftien uur.
De komst van de panda's was al afgesproken en werd donderdag bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Washington.
Voor de reis kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. Amerikaanse verzorgers reizen met de panda's mee. Zoo Atlanta heeft voor hun komst de pandaverblijven vernieuwd en een langdurige aanvoer van lokaal verbouwde bamboe geregeld.
Zoo Atlanta had van 1999 tot 2024 al reuzenpanda's. Ping Ping is een 6-jarig mannetje. Fu Shuang is een vrouwtje en wordt volgende maand zes. Reuzenpanda's in gevangenschap kunnen ongeveer dertig jaar oud worden.
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