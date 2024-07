China veroordeelt aanval op Haniyeh, is tegen moord als oplossing

BEIJING (ANP/AFP) - Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de dodelijke aanval op Ismail Haniyeh, de politieke leider van Hamas. China zegt tegen moord te zijn als oplossing voor een conflict, aldus een woordvoerder van het ministerie. "China heeft altijd gepleit voor het oplossen van regionale geschillen door middel van onderhandelingen en dialoog."

Beijing zegt ook "hoogst bezorgd" te zijn over de gevolgen van de moord, omdat het tot verdere instabiliteit in de regio kan leiden.

Eerder deze maand waren vertegenwoordigers van Hamas en Fatah samen met andere Palestijnse facties nog in Beijing voor gesprekken over onderlinge toenadering. De verwachting was dat ook Haniyeh daarbij aanwezig zou zijn, maar uiteindelijk reisde de leider niet naar de Chinese hoofdstad.

Haniyeh kwam in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven bij een aanval in de Iraanse hoofdstad Teheran. Israël heeft de aanval nog niet opgeëist.