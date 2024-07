Bristol sluit alle winkels in Nederland, 500 banen verdwijnen

Het gaat beroerd met schoenenketen Bristol, en daarom wil het Belgische moederbedrijf een groot deel van zijn vestigingen sluiten. Algemeen directeur Elise Vanaudenhove meldt in de Belgische zakenkrant De Tijd dat alle 80 Nederlandse Bristol-winkels dichtgaan. Daarbij zullen zo'n 500 medewerkers hun baan kwijtraken.

Euro Shoe Group, het familiebedrijf dat zo'n 200 schoenenwinkels in België en Nederland bezit, hield vorig jaar al een aantal winkels gesloten vanwege tegenvallende resultaten en personeelsgebrek. In mei 2024 vroeg het bedrijf uitstel van betaling aan, en ging Bristol werken aan een saneringsplan.

Saneringsplan

Het saneringsplan voor Euro Shoe Group ligt nu klaar, maar wacht nog op goedkeuring van de Belgische rechter. Als alles doorgaat, krijgen 72 van de 115 Belgische winkels een tweede kans onder de vleugels van twee nieuwe eigenaren.

Maar helaas is voor de Nederlandse tak van Bristol het doek gevallen. "Ze hangen af van de Belgische organisatie, die failliet zal gaan, en hebben losstaand geen toekomst" zegt Vanaudenhove in De Tijd. "We zijn al winkels aan het sluiten en mensen vertrekken spontaan. Van de 500 mensen die er tot voor kort werkten, zijn er nog 300 aan de slag."

Het personeelsbestand in Nederland is de afgelopen maanden drastisch geslonken. Begin juni telde de Nederlandse tak nog 650 medewerkers. Dat zijn er nu nog 500, en binnenkort staat er niemand van hen meer in de winkel.