Chinese en Servische president aangekomen in Rusland

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Chinese president Xi Jinping is woensdag aangekomen in Rusland, melden Russische media. Ook de Servische president Aleksandar Vučić is in Moskou geland.

De twee leiders zijn naar Rusland afgereisd om daar de plechtigheden bij te wonen rond de Dag van de Overwinning. Die is vrijdag en dan herdenkt Rusland de overwinning op nazi-Duitsland. In Moskou wordt dan een grote militaire parade gehouden.

Volgens het Kremlin heeft de Chinese leider donderdag een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.