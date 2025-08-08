Twee mannen aangehouden voor bedreigen Lale Gül: ze moet pro-Israel zijn

Twee mannen zijn aangehouden omdat ze schrijfster en columnist Lale Gül zouden hebben bedreigd. "Ik ben verheugd dat deze mensen - die op dagelijkse basis mijn vrijheid beperken en mijn leven heel ingewikkeld maken en verzuren - hun verdiende loon krijgen. Politie, bedankt", schrijft Gül op X.

De politie meldt dat er meerdere aangiftes van de online bedreigingen zijn gedaan. Een 26-jarige man uit Purmerend werd daarvoor dinsdag aangehouden. Donderdag volgde de tweede aanhouding, van een 21-jarige man uit Best. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De Turks-Nederlandse Gül (27) is bekend geworden door haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze schrijft over de beklemming van opgroeien in een streng-islamitisch gezin. Daar waren rechtse mensen erg blij mee. Maar nu ze zich tegen de genocide in Gaza keert zijn die minder blij met haar