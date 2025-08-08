ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Twee mannen aangehouden voor bedreigen Lale Gül: ze moet pro-Israel zijn

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 13:03
bijgewerkt om vrijdag, 08 augustus 2025 om 13:24
anp080825110 1
 Twee mannen zijn aangehouden omdat ze schrijfster en columnist Lale Gül zouden hebben bedreigd. "Ik ben verheugd dat deze mensen - die op dagelijkse basis mijn vrijheid beperken en mijn leven heel ingewikkeld maken en verzuren - hun verdiende loon krijgen. Politie, bedankt", schrijft Gül op X.
De politie meldt dat er meerdere aangiftes van de online bedreigingen zijn gedaan. Een 26-jarige man uit Purmerend werd daarvoor dinsdag aangehouden. Donderdag volgde de tweede aanhouding, van een 21-jarige man uit Best. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.
De Turks-Nederlandse Gül (27) is bekend geworden door haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze schrijft over de beklemming van opgroeien in een streng-islamitisch gezin. Daar waren rechtse mensen erg blij mee. Maar nu ze zich  tegen de genocide in Gaza keert zijn die minder blij met haar
Vorig artikel

België ontbiedt ambassadeur om Israëlisch plan voor Gaza-Stad

Volgend artikel

Matcha: de nieuwe Latte

POPULAIR NIEUWS

ANP-505649477

Dit zijn mogelijk de eerste symptomen van MS, soms wel 15 jaar voor de diagnose

ANP-473743770

Deze saaie fruitsoort is de meest onderschatte superfood die er is

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

ANP-514523825

Ronald Koeman emotioneel over zieke vrouw Bartina: ‘Moeilijk voor het hele gezin’

anp070825164 1

OpenAI lanceert nieuwste AI-model GPT-5, dit zijn de nieuwe mogelijkheden