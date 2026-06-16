Weeronline waarschuwt voor hitte en hoge luchtvochtigheid

Vanaf donderdag verwacht Weeronline tropische temperaturen. "Daarbij voelt het voor veel mensen benauwd aan en is er kans op felle onweersbuien", waarschuwt het weerbureau. Vooral vrijdag is het heet en is er sprake van een hoge luchtvochtigheid.

Donderdag blijft het nog droog en liggen de maxima rond de 25 graden in het noorden en 27 graden in het midden van het land. In het zuiden kan de temperatuur al rond de 30 graden uitkomen. "Vrijdag wordt het nog meer puffen, want in bijna het hele land wordt het tropisch warm", aldus Weeronline. In Limburg en het oosten van Brabant wordt met zo'n 33 graden de meeste hitte verwacht. De hoge luchtvochtigheid geeft een drukkend of benauwd gevoel en kan daarbij tot felle buien en onweer leiden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het warm: niet veel kouder dan 18 graden. "Voor veel mensen betekent dit een verminderde nachtrust."