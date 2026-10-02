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Christa Pike blijft buiten bewustzijn na mislukte executie

Samenleving
door anp
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NASHVILLE (ANP) - Christa Pike is na haar mislukte executie nog altijd buiten bewustzijn, schrijven haar advocaten in een juridisch document. Ze is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Volgens de advocaten proberen de artsen in het ziekenhuis op dit moment haar leven te redden.
Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar na twee injecties met pentobarbital bleek ze nog in leven. Ze is toen naar het ziekenhuis gebracht. De advocaten schrijven dat haar armen bij aankomst opgezwollen waren en bedekt waren met brandwonden en blaren. Ze zou in kritieke toestand verkeren.
De advocaten schrijven dat Pike moest huilen tijdens de procedure en zei dat haar armen voelden alsof ze zouden openbarsten. Volgens hen werden de injecties niet goed toegediend, waardoor het pentobarbital niet alleen in het bloed werd toegediend, maar terechtkwam in het hele lichaam.
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