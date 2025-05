Christelijke gemeenten houden dodenherdenking dag eerder

DEN HAAG (ANP) - In een aantal gemeenten in Nederland is zaterdag, een dag eerder dan gebruikelijk, een dodenherdenking gehouden. Deze gemeenten, veelal met een grote protestants-christelijke bevolking, deden dat om de zondagsrust te eerbiedigen.

In plaatsen als Staphorst, Urk, Elst, Genemuiden en plaatsen in de gemeente Reimerswaal zijn zaterdag de doden herdacht met onder meer stille tochten, kransleggingen en twee minuten stilte.

Een groep inwoners van Urk houdt wel zondagavond een herdenking bij het Urker oorlogsmonument. Dat doen ze uit onvrede met de beslissing van de gemeente Urk om de dodenherdenking niet op zondag te houden. Een meerderheid van de Urker bevolking had geen bezwaar tegen zondag, maar het gemeentebestuur besloot de herdenking toch een dag eerder te doen.

Het staat gemeenten vrij om een eigen tijdstip te bepalen voor het houden van een plaatselijke dodenherdenking. Sinds 1968 wordt de landelijke dodenherdenking altijd op 4 mei gehouden, ook als die op zondag valt.