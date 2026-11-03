ChristenUnie positief over aanpassing belastingplan

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie is positief over de aanpassingen van het belastingplan waarmee het kabinet dinsdag is gekomen. Wel blijft de oppositiepartij vragen houden over de plannen voor de vermogenswinstbelasting box 3, zegt fractieleider Mirjam Bikker van de ChristenUnie.

Het feit dat het kabinet 347 miljoen euro vrijmaakt om de 'vrijheidsbijdrage' ongedaan te maken, stemt Bikker positief. Dat is een verhoging van de inkomstenbelasting om de hogere defensie-uitgaven te betalen. Ook vindt ze het "goed nieuws" dat de aftrek voor chronisch zieken behouden blijft.

Bikker wil "verheldering" van het kabinet over de plannen voor box 3. De Raad van State adviseerde maandag nog het hele plan van tafel te halen en een nieuw voorstel voor 2030 te schrijven. "Ik maak me zorgen over de dekking", zegt Bikker. "Ik maak me zorgen over de uitvoerbaarheid."

Het kabinet kijkt naar de ChristenUnie, 50PLUS en Groep Markuszower om het belastingplan door de Tweede Kamer te krijgen. Met de steun van deze drie partijen heeft het minderheidskabinet echter nog lang geen meerderheid in de Eerste Kamer.