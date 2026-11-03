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NS: langere treinen en vervangende bussen bij Rode Lijn-protest

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen zetten zondag 8 november langere treinen in richting Amsterdam voor de verwachte Rode Lijn-demonstratie op het Amsterdamse Museumplein. Dat meldt een woordvoerder van de NS. Ook komen er extra vervangende bussen rondom Rotterdam, waar het hele weekend geen treinen rijden door werkzaamheden.
Het aangekondigde protest heet De Rode Lijn Voorbij - geen geld voor genocide. De demonstratie begint om 13.00 uur. Bij de vorige demonstratie, in oktober 2025, waren er honderdduizenden mensen, schatte de organisatie destijds in.
"Bij een verwachte grote stroom mensen zorgen we voor voldoende capaciteit vanuit veiligheidsoverwegingen", licht de NS-woordvoerder toe. Op de stations Amsterdam Centraal en Amsterdam Zuid zijn extra servicemedewerkers aanwezig om de reizigersstroom in goede banen te leiden, aldus de woordvoerder. De NS verwijst demonstranten naar de reisinformatie op de website van de Rode Lijn en raadt aan de reisplanner kort van tevoren te bekijken.
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