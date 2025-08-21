ECONOMIE
Politie onderzoekt tips over overleden meisje uit Abcoude

Samenleving
door anp
donderdag, 21 augustus 2025 om 10:37
AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft meerdere tips binnengekregen over het meisje uit Abcoude dat in de nacht van dinsdag op woensdag dood werd aangetroffen langs een berm in Duivendrecht. Deze worden allemaal op bruikbaarheid onderzocht, laat een woordvoerder weten. Om hoeveel tips het precies gaat, heeft hij niet direct paraat.
Woensdagavond maakte de politie bekend dat het 17-jarige meisje door ernstig geweld om het leven is gekomen. Getuigen die het meisje of de mogelijke dader hebben gezien, werden gevraagd zich te melden.
In de omgeving van de Holterbergweg, waar het meisje werd gevonden, komt per direct meer cameratoezicht. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente Ouder-Amstel na berichtgeving van verschillende media.
