Gemeenten lappen spreidingswet aan hun laars: Ter Apel overspoeld door asielzoekers, boete COA loopt op tot 1,4 miljoen

Het aantal mensen in het asielcentrum in Ter Apel is voor de derde dag achtereen fors gestegen, omdat veel gemeenten de spreidingswet aan hun laars lappen en het kabinet-Schoof niet ingrijpt. Afgelopen nacht sliepen er 2167 mensen, ruim boven het afgesproken maximale aantal van 2000. Er kwamen woensdag 67 mensen bij, de dag ervoor 52 en maandag 81.

Sinds die toename van asielzoekers op het terrein na maandag moet het opvangorgaan COA weer de dwangsom van 50.000 euro per dag aan de gemeente Westerwolde betalen. Het totaal van de boete staat nu op 1,4 miljoen euro.

Sinds begin november vorig jaar lukte het tien maanden lang om asielzoekers over het land te verspreiden en de afspraak met de gemeente Westerwolde na te komen. Dat veranderde afgelopen september. Het COA moet door een tekort aan vaste opvangplekken gebruikmaken van noodopvang en soms crisisopvang in een sporthal of kerk. Die tijdelijke locaties sluiten ook weer, mensen worden dan opnieuw verplaatst. Statushouders die in Nederland mogen blijven, stromen niet uit wegens het woningtekort en na de zomer zoeken altijd meer mensen asiel in Nederland dan in de rest van het jaar, is steevast de uitleg van het COA.

Spreidingswet

De organisatie houdt vast aan de spreidingswet. Sinds deze zomer zouden alle gemeenten in Nederland voor een per plaats vastgesteld aantal asielzoekers vaste, langdurige opvang moeten verzorgen. Maar nog lang niet alle gemeenten hebben dit gedaan. Sommige gemeenten stellen dit uit, omdat het kabinet-Schoof (PVV, VVD, BBB en NSC) sinds het aantreden heeft gezegd de wet af te willen schaffen. Sinds het kabinet demissionair is en er nu na de verkiezingen een nieuwe regering moet worden gevormd, is het niet duidelijk hoe het verder zal gaan met de wet. Zolang die geldt, blijft de verplichting voor gemeenten bestaan.

Winternoodopvang Biddinghuizen ook vol

Om de druk te verlichten, werd de winternoodopvang in Biddinghuizen voor 1250 mensen voor de vierde keer opgebouwd. 24 oktober trokken daar de eerste bewoners in, inmiddels is het vol. Dat is direct terug te zien in Ter Apel.

De dwangsom is bedoeld als drukmiddel om te zorgen dat het COA zich aan de afspraak met de gemeente houdt waarbinnen Ter Apel ligt. Tot 2000 mensen kan het orgaan de drukte op het terrein en daarbuiten nog controleren. Hoe meer mensen, hoe meer onrust en onveiligheid, ook voor de omgeving. Dat stelde niet alleen de gemeente al vaak, ook andere organisaties en onderzoeken onderstreepten dat eerder.