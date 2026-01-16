ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CIA-directeur spreekt in Caracas met Venezolaanse interim-leider

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 12:33
anp160126111 1
CARACAS (ANP) - CIA-directeur John Ratcliffe is afgereisd naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas voor een ontmoeting met interim-leider Delcy Rodríguez, meldt The New York Times. Volgens de krant is dat een teken dat de Amerikaanse regering verder wil met haar als machthebber na het gevangennemen van president Nicolás Maduro, en dus niet met de oppositie.
Ratcliffe is de hoogste Amerikaanse functionaris tot nu toe die na het oppakken van Maduro twee weken geleden naar Venezuela is gegaan. Volgens een Amerikaanse functionaris hebben de CIA-directeur en Rodríguez het onder meer gehad over de samenwerking tussen beide landen, economische stabiliteit en de "noodzaak dat Venezuela niet langer een veilige haven biedt aan de tegenstanders van Amerika".
De Amerikaanse president Donald Trump ontving donderdag nog oppositieleider María Corina Machado. Zij heeft opgeroepen medestander Edmundo González Urrutia te erkennen als president. Volgens de oppositie heeft hij de vorige verkiezingen gewonnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 89683496

Deze vijf dingen moet je echt niet in de badkamer bewaren (maar dat doe je waarschijnlijk wel)

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

generated-image (2)

De impotentie van Europa’s bestuurlijke elite

8550bbafe9e6a927d3c1989c6e3aea55,ec87f033 (1)

Vuurdrama in Crans-Montana: Serveerster Cyane (†24) wilde bar-eigenaren aanklagen wegens uitbuiting

SchermC2ADafbeelding202026-01-1520om2006.33.36

Pearl van Winter Vol Liefde blijkt actrice: ‘Is ze wel echt voor Robin gekomen?’

ANP-546778687

Als Trump Groenland pakt, valt het WK

Loading