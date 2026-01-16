CIA-directeur spreekt in Caracas met Venezolaanse interim-leider

CARACAS (ANP) - CIA-directeur John Ratcliffe is afgereisd naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas voor een ontmoeting met interim-leider Delcy Rodríguez, meldt The New York Times. Volgens de krant is dat een teken dat de Amerikaanse regering verder wil met haar als machthebber na het gevangennemen van president Nicolás Maduro, en dus niet met de oppositie.

Ratcliffe is de hoogste Amerikaanse functionaris tot nu toe die na het oppakken van Maduro twee weken geleden naar Venezuela is gegaan. Volgens een Amerikaanse functionaris hebben de CIA-directeur en Rodríguez het onder meer gehad over de samenwerking tussen beide landen, economische stabiliteit en de "noodzaak dat Venezuela niet langer een veilige haven biedt aan de tegenstanders van Amerika".

De Amerikaanse president Donald Trump ontving donderdag nog oppositieleider María Corina Machado. Zij heeft opgeroepen medestander Edmundo González Urrutia te erkennen als president. Volgens de oppositie heeft hij de vorige verkiezingen gewonnen.