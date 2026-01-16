ECONOMIE
Onderzoeksraad voor Veiligheid neemt poolshoogte in Utrecht

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 12:42
anp160126114 1
DEN HAAG (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft mensen naar Utrecht gestuurd om een indruk te krijgen van de situatie na de explosie in de binnenstad. Later beslist de raad of daadwerkelijk een onderzoek wordt ingesteld.
In een woning in de Visscherssteeg was donderdag een zware explosie, gevolgd door brand. Daardoor is in de buurt een ravage aangericht. Volgens de gemeente was er een gaslek, maar of dit de oorzaak van de explosie is, wordt nog onderzocht. Het gebied is nog tot 16.00 uur afgesloten. Het lijkt er volgens de gemeente op dat er geen slachtoffers onder het puin liggen.
