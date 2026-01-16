ECONOMIE
Poetin spreekt met leiders Israël en Iran, biedt bemiddeling aan

Samenleving
door anp
vrijdag, 16 januari 2026 om 12:29
MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft vrijdag gebeld met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Iraanse president Masoud Pezeshkian, meldt Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Hij bood hierbij aan te bemiddelen in de regio. "Poetin zal zijn inspanningen voortzetten om de situatie in de regio te de-escaleren", aldus Peskov.
De Russische president zei tegen Netanyahu dat hij voorstander was van het "intensiveren van de politieke en diplomatieke inspanningen om de stabiliteit en de veiligheid in de regio te waarborgen".
De afgelopen weken vinden er grote protesten plaats in Iran. Daarbij zijn volgens mensenrechtenorganisaties duizenden doden gevallen. De Iraanse regering gaf hier eerder de Verenigde Staten en Israël de schuld van. Israël en Iran zijn al langer aartsvijanden en voerden vorig jaar een twaalfdaagse oorlog tegen elkaar.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de afgelopen weken meermaals gedreigd met militair ingrijpen in Iran.
