Democraten waarschuwen voor groter conflict na aanval op Iran

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse oppositie reageert bezorgd op de aanvallen van de regering-Trump op Iran. Democraten spreken de vrees uit dat hun land verwikkeld kan raken in een groot conflict in het Midden-Oosten, schrijft politieke nieuwssite The Hill.

Zo noemt senator Ed Markey de aanval onwettig omdat het Congres er geen toestemming voor gaf. "Trumps illegale acties vergroten de kans op escalatie naar een bredere regionale oorlog, wat ernstige risico's met zich meebrengt voor Amerikaanse troepen en burgers in de regio."

Daarvoor waarschuwde ook senator Ruben Gallego: "Het Iraanse volk verdient vrijheid en waardigheid. Maar we kunnen onze mannen en vrouwen niet de dood in sturen voor de grillen van de president."

De Democraat John Fetterman reageerde positiever. "President Trump is bereid geweest om te doen wat juist en nodig is om echte vrede in de regio te bewerkstelligen", schreef hij.