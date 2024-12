KLM hekelt rekenmodel kabinet voor krimp Schiphol

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft grote bezwaren tegen een rekenmodel dat het kabinet gebruikt voor een besluit over het verminderen van overlast op Schiphol. De regering lijkt door dat model aan te sturen op krimp, terwijl dat volgens KLM onnodig is, schrijft topvrouw Marjan Rintel aan minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat.

"Het kabinet staat naar verluidt op het punt om een belangrijk besluit te nemen met mogelijk onnodig grote negatieve gevolgen voor de toekomst van Schiphol, voor KLM en voor de verbondenheid van Nederland met de rest van de wereld", schrijft Rintel.

Het vliegverkeer van en naar Schiphol moet in de toekomst 20 procent minder geluidshinder veroorzaken dan nu. Daarvoor moet ook het aantal vluchten omlaag. Maar KLM stelt dat het kabinet geen goede rekenmethode gebruikt om te bepalen hoeveel krimp nodig is. Zo wil de luchtvaartmaatschappij meer aandacht voor het effect van de inzet van nieuwere vliegtuigen en een verschil in tarieven voor lawaaiigere en stillere toestellen op Schiphol. Ook zou een "overduidelijke rekenfout" niet zijn hersteld.