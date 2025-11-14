ECONOMIE
CIDI: geen levering F35-onderdelen aan Israël betreurenswaardig

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 17:53
anp141125211 1
AMSTERDAM (ANP) - Het is betreurenswaardig maar niet heel verrassend dat de regering heeft besloten ook de komende tijd geen F-35-onderdelen aan Israël te leveren, vindt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). "Helaas gaat men wel voorbij aan het punt dat de F-35 een belangrijke rol speelt in de verdediging van Israël", zegt directeur Naomi Mestrum.
Het besluit van demissionair staatssecretaris Aukje de Vries van Buitenlandse Handel en David van Weel van Buitenlandse Zaken over de onderdelen werd vrijdag bekendgemaakt. Binnen zes maanden wordt een besluit genomen over de mogelijke hervatting van de levering.
Mestrum wijst op dreigingen aan het adres van Israël vanuit Hezbollah en Iran. "Nu er een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas is, lijkt het ons dat er geen reden meer is om de levering tegen te houden", stelt ze. Ook zegt ze dat het "gelukkig" zo is dat Israël niet afhankelijk is van Nederland voor onderdelen.
Nederland mag onderdelen wel aan andere landen dan Israël leveren.
