Van Weel roept op tot einde mensenrechtenschendingen in Soedan

DEN HAAG (ANP) - De mensenrechtenschendingen in Soedan moeten "onmiddellijk" worden beëindigd en het wapenembargo van de Verenigde Naties (VN) moet worden nageleefd, vindt demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken). De VVD-bewindsman deed deze oproep "met klem" in een video die is getoond bij een bijeenkomst in Genève van de VN-Mensenrechtenraad, die mede op verzoek van Nederland is ingelast.

"De wereld is getuige van ongekende gruwelijkheden in El Fasher, Soedan. Burgers worden vermoord, verkracht en uitgehongerd door de RSF", schrijft Van Weel op X, verwijzend naar de paramilitaire beweging Rapid Support Forces. Humanitaire hulp is volgens de minister "dringend nodig".

De Mensenrechtenraad heeft vrijdag de opdracht gegeven tot onderzoek naar het bloedige geweld in el-Fasher, de West-Soedanese stad die RSF eind oktober heeft ingenomen. De raad wil zo achterhalen wie de daders zijn en deze vervolgens voor de rechter brengen. Van Weel roept eveneens hiertoe op in zijn video.