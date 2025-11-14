ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Van Weel roept op tot einde mensenrechtenschendingen in Soedan

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 17:19
anp141125210 1
DEN HAAG (ANP) - De mensenrechtenschendingen in Soedan moeten "onmiddellijk" worden beëindigd en het wapenembargo van de Verenigde Naties (VN) moet worden nageleefd, vindt demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken). De VVD-bewindsman deed deze oproep "met klem" in een video die is getoond bij een bijeenkomst in Genève van de VN-Mensenrechtenraad, die mede op verzoek van Nederland is ingelast.
"De wereld is getuige van ongekende gruwelijkheden in El Fasher, Soedan. Burgers worden vermoord, verkracht en uitgehongerd door de RSF", schrijft Van Weel op X, verwijzend naar de paramilitaire beweging Rapid Support Forces. Humanitaire hulp is volgens de minister "dringend nodig".
De Mensenrechtenraad heeft vrijdag de opdracht gegeven tot onderzoek naar het bloedige geweld in el-Fasher, de West-Soedanese stad die RSF eind oktober heeft ingenomen. De raad wil zo achterhalen wie de daders zijn en deze vervolgens voor de rechter brengen. Van Weel roept eveneens hiertoe op in zijn video.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 10 13 om 130632

Dilan Yesilgoz en haar eindeloze reeks van onwaarheden (deel 2)

anp141125122 1

Yesilgoz klaagt andere politici aan op basis van een foutief krantenbericht dat binnen 12 uur is ontkracht. Echt geknipt om het land te besturen

anp141125125 1

Birkenstock wint zaak tegen Scapino over namaaksandalen

197692232_m

Te gestrest voor seks? Dit is misschien wel de reden

13601239_m

Dit is waar je angst vandaan komt: het zit letterlijk tussen je twee oren

shutterstock_2638314493

De 5 beste oefeningen voor sterke benen

Loading