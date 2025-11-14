ECONOMIE
Jetten in aardbevingsgebied Groningen: gaskraan blijft dicht

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 17:54
anp141125212 1
ZEERIJP (ANP) - Bij zijn bezoek aan het gebied in Groningen dat in de nacht van donderdag op vrijdag is getroffen door een aardbeving, verzekerde D66-leider Rob Jetten dat het weer openen van de gaskraan "absoluut niet aan de orde" is. Een van zijn mogelijke coalitiepartners, namelijk JA21, pleit hier juist wel voor.
"De rest van Nederland lijkt zich niet te realiseren dat met het stoppen van de gaswinning het gevaar voor de Groningers ook niet meteen voorbij is. Dat die aardbevingen ook door kunnen gaan en dat ook dwars door de ziel van de Groningers snijdt", zei Jetten vrijdagmiddag in Zeerijp.
D66 onderhandelt de komende weken met het CDA over een aanzet voor een coalitieakkoord. Jetten ziet het liefst een coalitie voor zich met ook de VVD en GroenLinks-PvdA. Maar VVD-leider Dilan Yeşilgöz ziet liever JA21 aansluiten in plaats van GroenLinks-PvdA.
