Raket Blue Origin explodeert tijdens test: 'Hele zware dag, paar maanden vertraging voor maanmissie'

Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test in Cape Canaveral ontploft. Tijdens een zogeheten hot-fire-test deed zich een "afwijking" voor, aldus het bedrijf, dat meldt dat alle betrokken personeelsleden in veiligheid zijn.

Een hot-fire-test is een soort generale repetitie waarbij alle systemen worden doorlopen terwijl de raket verankerd is. Op beelden op sociale media is te zien hoe aan de voet van de New Glenn-raket vlammen ontstaan die snel hoger worden, waarna de raket ontploft.

Tien jaar ontwikkelen

Blue Origin heeft miljarden dollars en ongeveer tien jaar gestoken in de ontwikkeling van New Glenn, een 29 verdiepingen hoge raket met een herbruikbare eerste trap, in een poging te concurreren met de Falcon en Starship van SpaceX.

Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg legt bij BNR uit dat de raket aan de grond blijft maar wel alles getest wordt voor een lancering. 'Er wordt gekeken of de motoren werken, maar dat was dus overduidelijk niet het geval.'

Enorme schade

Volgens Van den Berg zit er een 'soort sproeiinstallatie onder de raket' die hitte en geluid verspreidt. 'De eerste trap veranderde in een vuurbal, en de tweede trap die daarboven op zit, explodeerde vervolgens. Uiteindelijk vielen de torens om met enorme schade.' Omdat het om een simulatielancering ging, was de raket volledig gevuld met brandstof. 'Het is een van de grootste raketten op dit moment, dus dat is aardig wat explosief materiaal.'

Bekijk hieronder de beelden op het X-account van SpaceflightNow: