CJIB krijgt na bijna twee maanden weer berichten van OM

LEEUWARDEN (ANP) - Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan weer berichten over straffen ontvangen van het Openbaar Ministerie (OM). De onderlinge communicatie was in juli stilgelegd na het ontdekken van een groot gat in de beveiliging van de dienst die het OM gebruikt. Via omwegen ging de informatie alsnog naar het CJIB.

Uitspraken van rechters komen sinds dinsdag weer aan bij het CJIB. In kleine zaken mag het OM zelf een straf opleggen, en die beschikkingen worden sinds donderdag weer naar het CJIB gestuurd.

Het CJIB is vooral bekend van de verkeersboetes, maar het bureau doet meer. Zo informeert het bureau de Reclassering over opgelegde taakstraffen. Wanneer iemand wordt veroordeeld tot een celstraf, zorgt het CJIB ervoor dat die persoon een oproep krijgt om zich te melden bij de gevangenis of dat die persoon in een opsporingsregister komt.