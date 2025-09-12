ECONOMIE
Burgemeester Beverwijk: explosie dreigende socialemediaberichten

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 9:30
BEVERWIJK (ANP) - Het uitvaardigen van een noodbevel en het sluiten van diverse middelbare scholen in Beverwijk en Heemskerk volgde op onder meer een explosie aan berichten op sociale media, zei de burgemeester van Beverwijk, Martijn Smit, op NPO Radio 1. Het gaat volgens hem om video's waarop mishandelingen te zien zijn en om AI-beelden van scholen die ontploffen. Ook zouden jongeren hebben gedreigd "tekeer te gaan" op de scholen.
Na overleg is besloten de scholen te sluiten. "Het is zo dreigend dat mensen bang zijn", zei de burgemeester op de radio. "Er moet rust gecreëerd worden."
Op een van de met AI gemaakte video's valt een bom op een van de scholen. "Ik vind het ontluisterend en het doet ook pijn als burgemeester en als mens", aldus Smit.
