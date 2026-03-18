CJIB positief over kwijtschelding ophoging verkeersboetes

DEN HAAG (ANP) - Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is positief over de nieuwe mogelijkheid een ophoging van een verkeersboete kwijt te schelden om te voorkomen dat mensen nog verder in problemen komen. Sinds medio vorig jaar heeft het CJIB dat bijna vierhonderd keer gedaan, schrijft staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie en Veiligheid, D66) aan de Kamer.

Tot eind vorige maand zijn 760 verzoeken tot kwijtschelding ingediend. Hiervan zijn bijna 390 toegewezen en ongeveer 160 afgewezen. De rest van de verzoeken is nog in behandeling. Alleen in geval van overmacht of onevenredig hardvochtige effecten wordt kwijtschelding ingezet.

"Het contact met betrokkenen zorgt er volgens het CJIB voor dat mensen zich gezien en begrepen voelen, waardoor de stress voor mensen in moeilijke situaties afneemt", aldus Van Bruggen. Een verkeersboete kan in een paar maanden door twee aanmaningen verdrievoudigen. Dat kan in de honderden euro's lopen.

Vanaf 1 juli begint het CJIB ook met een proef om mensen een gratis betalingsherinnering te sturen voordat de eerste ophoging op een verkeersboete wordt opgelegd.