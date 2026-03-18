Dodental Libanon door aanvallen Israël opgelopen tot 968

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 18:09
BEIROET (ANP/AFP) - Het aantal doden in Libanon als gevolg van Israëlische aanvallen sinds 2 maart is opgelopen tot 968. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van dat land. Onder de doden zijn 77 vrouwen, 116 kinderen en 40 hulpverleners. Meer dan 2400 mensen zijn gewond geraakt, aldus het ministerie.
Israël valt de voorbije weken met name het zuiden van Libanon en zuidelijke wijken in hoofdstad Beiroet aan. Naar eigen zeggen richt het zich daarbij uitsluitend op Hezbollah-doelen.
Die door Iran gesteunde beweging mengde zich begin maart in de oorlog die Israël en de Verenigde Staten zijn begonnen tegen Iran. Voor het uitbreken van de oorlog had Hezbollah nog toegezegd zich niet te zullen mengen, mits Israël en de VS zich niet zouden richten tegen het regime in Teheran. Direct aan het begin van de gewapende strijd kwam de Iraanse opperste leider Ali Khamenei om bij een door Israël geclaimde aanval op een groot overheidscomplex in Teheran.
