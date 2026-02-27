ECONOMIE
Clinton: als ik wist wat Epstein deed, had ik hem zelf aangegeven

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 27 februari 2026 om 18:17
bijgewerkt om vrijdag, 27 februari 2026 om 18:21
anp270226164 1
De Amerikaanse oud-president Bill Clinton had geen idee van de misstanden die zedendelinquent Jeffrey Epstein beging, zei hij in een openingsverklaring die hij ook op X deelt. Clinton getuigt voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden over Epstein. "Als ik ook maar enig idee had gehad van wat hij deed, zou ik hem zelf hebben aangegeven."
Clinton heeft meerdere keren in het vliegtuig van Epstein gevlogen, maar stelde dat hij dat niet zou hebben gedaan als hij van de misstanden afwist.
In de verklaring beschreef Clinton opgegroeid te zijn in een gezin met huiselijk geweld. Er waren volgens hem twee redenen om te getuigen. Voor het democratische proces en ook omdat de slachtoffers van Epstein "niet alleen gerechtigheid, maar ook genezing" verdienen.
Clinton zei Epstein kort te hebben gekend en dat de banden tussen de twee "jaren voordat zijn misstanden aan het licht kwamen" waren beëindigd. "Ik weet wat ik zag en, belangrijker nog, wat ik niet zag."
