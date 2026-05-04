ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS laten opvarenden in beslag genomen Iraans schip vrij

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 10:06
anp040526111 1
ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben 22 bemanningsleden van een Iraans containerschip waarop ze afgelopen maand beslag legden, overgebracht naar Pakistan. Volgens het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zullen de opvarenden worden overgeleverd aan Iran. Het ministerie spreekt van een stap die het vertrouwen tussen de strijdende partijen moet verbeteren.
De Touska, waartegen al eerder Amerikaanse sancties werden ingesteld, werd medio april door de Amerikanen aangevallen in de Golf van Oman, omdat het zou hebben geprobeerd de Amerikaanse zeeblokkade in de Straat van Hormuz te doorbreken. De VS schoten vervolgens "een gat in de machinekamer", waarna het schip werd ingenomen. Volgens Al Jazeera zouden al eerder andere opvarenden zijn vrijgelaten, onder wie twee vrouwen en een kind.
Het schip zal naar Pakistaanse wateren worden overgebracht. Daar zal het worden gerepareerd en geretourneerd aan de eigenaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

shutterstock_2202766439

Is ontkalken echt nodig? En hoe vak?

Loading