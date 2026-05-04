VS laten opvarenden in beslag genomen Iraans schip vrij

ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Verenigde Staten hebben 22 bemanningsleden van een Iraans containerschip waarop ze afgelopen maand beslag legden, overgebracht naar Pakistan. Volgens het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zullen de opvarenden worden overgeleverd aan Iran. Het ministerie spreekt van een stap die het vertrouwen tussen de strijdende partijen moet verbeteren.

De Touska, waartegen al eerder Amerikaanse sancties werden ingesteld, werd medio april door de Amerikanen aangevallen in de Golf van Oman, omdat het zou hebben geprobeerd de Amerikaanse zeeblokkade in de Straat van Hormuz te doorbreken. De VS schoten vervolgens "een gat in de machinekamer", waarna het schip werd ingenomen. Volgens Al Jazeera zouden al eerder andere opvarenden zijn vrijgelaten, onder wie twee vrouwen en een kind.

Het schip zal naar Pakistaanse wateren worden overgebracht. Daar zal het worden gerepareerd en geretourneerd aan de eigenaar.