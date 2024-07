CNN: Pelosi vertelt Biden dat hij Trump niet kan verslaan

De Democrate Nancy Pelosi, voormalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft president Joe Biden verteld dat uit peilingen blijkt dat hij Donald Trump niet kan verslaan. Dat meldt CNN.

Door in de race om het presidentschap te blijven, zou Biden de kans van de Democraten om de controle over het Huis van Afgevaardigden terug te winnen teniet kunnen doen. Dat zou Pelosi volgens vier bronnen die op de hoogte waren in het telefoongesprek hebben gezegd. Biden zou "defensief" op Pelosi's woorden hebben gereageerd, aldus CNN.