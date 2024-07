Vance accepteert Republikeinse nominatie voor vicepresidentschap

MILWAUKEE (ANP) - De Amerikaanse senator James David Vance uit Ohio, beter bekend als J.D. Vance, heeft in een speech voor de Republikeinse conventie in Milwaukee de nominatie van zijn partij voor het vicepresidentschap aanvaard. Oud-president Donald Trump had maandag al op zijn sociaal medium Truth Social aangekondigd dat Vance zijn running mate wordt. Als Trump wint in november, wordt Vance (39) vicepresident.

In zijn toespraak drong hij er bij de Amerikanen op aan "een nieuw pad te kiezen", na de in zijn ogen desastreuze jaren onder de huidige president Joe Biden, die volgens hem getekend waren door onder meer inflatie, hoge belastingen, een drugsepidemie en een overvloed aan migranten die via de "open grenzen" binnenkwamen. Het is dan ook tijd voor een sterke president, en dat is Trump, aldus Vance. Daarmee krijgt het land een president die "opkomt voor Amerikaanse bedrijven" en "vecht om fabrieken terug te brengen".

Vance gold al lang als een van de kanshebbers voor de post. De Republikein staat bekend als zeer conservatief: uitgesproken anti-abortus, anti-woke; voor de familie als hoeksteen van de samenleving , voor "vrijheid". Vance liet zich in het verleden zeer negatief uit over Trump. Acht jaar geleden, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016, noemde Vance hem publiekelijk een "idioot" en zei dat hij "verwerpelijk" was. Privé vergeleek hij hem met Adolf Hitler. Later, toen hij campagne voerde voor zijn Senaatszetel, bood hij daarvoor zijn excuses aan.

Bij zijn aankondiging benadrukte Trump dat Vance "ons land eervol diende" bij de mariniers, en dat hij in twee jaar summa cum laude afstudeerde aan de Ohio State University. Ook wees hij erop dat Vances boek Hillbilly Elegy een bestseller en film werd, "omdat het opkomt voor de hardwerkende mannen en vrouwen van ons land".