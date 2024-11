CNN: Trump kiest worstelmagnaat als minister van Onderwijs

WASHINGTON (ANP) - De aankomende Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting Linda McMahon kiezen als minister van Onderwijs, meldt CNN. De Amerikaanse zender baseert het bericht op vier bronnen die bekend zijn met de zaak.

De 76-jarige McMahon, een voormalige professionele worstelaar, is medeoprichter van het sportentertainmentbedrijf Titan Sports, dat later uitgroeide tot World Wrestling Entertainment. Van 2017 tot 2019, toen Trump president was, was ze ook directeur van de Small Business Administration (SBA), een kabinetsfunctie.

McMahon is lid van Trumps transitieteam, de groep mensen die met de aankomende president werkt aan de samenstelling van zijn kabinet.