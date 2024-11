Rapport UNICEF: klimaatongelijkheid tussen kinderen neemt toe

NEW YORK (ANP) - Kinderen in armere landen worden harder geraakt door de gevolgen van klimaatverandering dan kinderen in rijke landen, en die ongelijkheid neemt toe. Daarvoor waarschuwt UNICEF. Door de opwarming van de aarde krijgen in 2050 wel acht keer zoveel kinderen te maken met extreme hittegolven als in het jaar 2000, meldt de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN) in een rapport. Het aantal kinderen dat te maken krijgt met overstromende rivieren verdrievoudigt volgens de berekeningen van de onderzoekers. Ook krijgen twee keer zoveel kinderen te maken met bosbranden.

"Hoe deze gevaren kinderen treffen, hangt sterk af van hoe goed gebieden zijn voorbereid", staat in het rapport. Kinderen die toegang hebben tot goede gezondheidszorg, onderwijs, schoon water, airconditioning op warme dagen en schuilplaatsen die tegen een stootje kunnen "hebben een aanzienlijk grotere kans om klimaatschokken te overleven dan kinderen zonder toegang tot deze voorzieningen", schrijven de onderzoekers.

Het rapport is uitgebracht op de Internationale dag van de rechten van het kind. Naast klimaatverandering gaat het ook over ongelijkheid op het gebied van "digitale vaardigheden", zoals omgaan met internet en kunstmatige intelligentie (AI). "In 2024 is meer dan 95 procent van de bevolking in hoge-inkomenslanden online verbonden, terwijl dit in lage-inkomenslanden nog geen 26 procent is", signaleert UNICEF. Daardoor beschikken veel kinderen in armere landen niet over de digitale vaardigheden die "nodig zijn voor succes in het onderwijs en op de arbeidsmarkt".

UNICEF ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo neemt de levensverwachting van kinderen toe en kunnen steeds meer kinderen naar de basisschool. De verwachting is dat in 2050 bijna 96 procent van alle kinderen op zijn minst basisonderwijs krijgt. Alleen al in Afrika zijn daarvoor wel miljoenen extra leraren nodig.