CNN: Trump wijst Elise Stefanik aan als VN-ambassadeur

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft het Republikeinse congreslid Elise Stefanik gevraagd of zij de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (VN) wil worden, melden bronnen aan CNN. De 40-jarige Stefanik was de afgelopen jaren een van de machtigste Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden.

Stefanik uitte afgelopen zomer felle kritiek op Joe Biden nadat hij besloot uit de race om het presidentschap te stappen. "Als hij zich niet herkiesbaar kan stellen, is hij ook niet in staat om te dienen als president van de Verenigde Staten", zei Stefanik.

Of Stefanik de baan accepteert, is niet duidelijk. Ze heeft tegenover CNN niet gereageerd op het nieuws. De huidige Amerikaanse ambassadeur bij de VN is diplomaat Linda Thomas-Greenfield.